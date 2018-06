10 ans de l'UNESCO : la Ville vous invite à déguster un gâteau spécial Vauban

1500 parts de ce gâteau créé spécialement pour l'occasion seront offertes aux habitants, soit un alignement d'une trentaine de gâteaux pour 50 personnes. "Premiers arrivés, premiers servis" plaisante le maire de Besançon. C'est lui qui aura proposé le nom pour la pâtisserie, rendant ainsi honneur à l'illustre architecte.

Trois chefs pour un gâteau

Et les trois chefs chargés de le réaliser auront, d'un avis partagé par tous ceux qui l'ont goûté, bien réussi leur affaire. Des poires caramélisées, quelques noisettes et un brin d'absinthe, c'est tout ce que l'on saura pour l'instant de la recette imaginée par messieurs Schillinger, Celse et Belin. Ceux-ci comptent bien breveter leur invention et la vendre dans leurs commerces respectifs, le Pain d'Antan rue Chasnot et à la boulangerie Christe, 35 rue de Belfort.

Un vrai bon gâteau

Et ils ont bien raison, car pour l'avoir dégusté, le gâteau en vaut la chandelle. Riche en goût, il surprend par sa consistance aérienne. Une part suffit pour être "calé" et avoir un souvenir impérissable sur le palais... Le tout, jonché par le portrait de Vauban et l'écusson de Besançon !

Alors rendez-vous le 7 juillet, place de la Révolution, pour avoir une chance de goûter ce vrai bon gâteau.