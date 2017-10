12.500 festivaliers enregistrés pour l'édition 2017 du festival Détonation

"C'est un festival pour les Bisontins et ils ont été présents. C'est un beau rendez-vous, convivial et en pleine dynamique. Nous remercions le public car nous avons l'impression qu'il y a une vraie fidélité. Le festival a été attendu et c'est une vraie fierté. Détonation se poursuivra l'année prochaine", explique Simon Nicolas, chargé de communication de la Rodia.

Les festivaliers, eux, ont profité des nombreux concerts, de leurs amis, de l'ambiance festive et ont pu se déchaîner sur le son rock du groupe Last Train et des Supersuckers. Dans un style plus new soul, Her a enflammé la scène de la Citadelle tout comme Vitalic avec son univers électro… Voir notre diaporama…