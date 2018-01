12e édition de Rolling Saône : les Negresses Vertes, Shy'm, BB Brunes, Hyphen Hyphen…

"Le festival Rolling Saône, bien que désormais parfaitement rodé, a grand en 11 éditions et pourtant chaque année, c'est comme une renaissance", déclarent les organisateurs de l'événement. "L'envie folle de faire plaisir au plus grand nombre et de partager des moments de bonheur, avec la responsabilité et l'expérience en plus…", ajoutent-ils.

Le programme !

Jeudi 10 mai

FENC/S (pop rock indé - France)

Lartiste (rap - France)

Niska (rap - France)

Catfish (rock indé – France)

Les Négresses Vertes (rock alternatif – France)

Hyphen Hyphen (pop rock – France)

Vendredi 11 mai

The Hillbillies (rockabilly – France)

TIBZ (chanson française – France)

Arcadian (pop – France)

Mystically (reggae – France)

Danakil (reggae – France)

Pihpoh (hip-hop – France)

Mat Bastard (funk punk rock – France)

Sorg (electro – France)

Samedi 12 mai

Pocket Full of Funk (funk – France)

Shy'm (pop/R'n'B – France)

Keblack (pop urbaine – France)

BB Brunes (pop rock – France)

Lea Paci (pop – France)

Alonzo (rap – France)

Et un artiste surprise !

Infos +

Buvette et restauration rapide sur place.

CB acceptées.

Hébergement :

Camping gratuit à 500m de la Halle

Accessible sur présentation d’un billet d’entrée «festival» Douches et commodités sur place

Tentes uniquement - Animaux non autorisés

Autres hébergements :

Hôtels, gîtes, campings à proximité.

Contactez l’Office de tourisme du Val de Gray : 03 84 65 14 24

tourisme@cc-valdegray.fr / www.ville-gray.fr

Infos pratiques

Festival Rolling Saône

Les 10, 11 et 12 mai 2018

Halle Sauzey – avenue Carnot, 70 100 Gray

Ouverture du site à 16 heures

Fermeture chaque soir à 2 heures

En prévente :

25 € le pass journée

52 € le pass 3 jours

Gratuit pour les -10 ans accompagnés d’un adulte

Les enfants de - de 10 ans doivent être en possession d’un billet.

Pensez à demander votre billet. (une carte d’identité sera demandée à l’entrée)

Sur place :

32 € le pass journée

60 € le pass 3 jours

Billetterie

Réservez vos places sur le site internet www.rolling-saone.com

Réseau Digitick - www.digitick.com - 0 892 700 840 (0,34€/min)

France billet - Réseau Fnac - www.fnac.com - 0 892 683 622 (0,34€/min),

Réseau Ticketnet - www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0,34€ /mn)

Cultura, Cora, Leclerc, Carrefour, Géant Casino

Pour Ticketnet – France Billet -Fnac et DIGITICK achat de billet en prévente obligatoire pour les enfants de – 10 ans

Frais de location uniquement 2.50 € pour ticketnet et Fnac.

Pour DIGITICK pas de frais de location.

Une pièce d’identité sera demandée aux entrées pour contrôle.

Autres points de vente :