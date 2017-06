130.440 demandeurs d'emplois en Franche-Comté : + 0,2% au mois de mai

Selon la Direccte et Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté, si le nombre de chômeurs ets en hausse sur une mois, il est en baisse de 0,1% sur trois mois (moins 160 personnes) et et de 3,4% sur une année.

Dans la région, le chômage est en hausse de 0,2% pour les moins de 25 ans (–0,4 % sur trois mois et –10,2 % sur un an),

Par département en Franche-Comté (sur un mois catégorie A)

Doubs : + 0,5%

Jura : - 0,6%

Haute-Saône : +0,4%

Territoire-de-Belfort : -1,6%

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 217.060 fin mai 2017 en Bourgogne - Franche- Comté. Ce nombre est stable sur trois moins (moins 70 personnes) ; il progresse de 0,2 % sur un mois et de 0,7 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,8 % sur trois mois (+0,5 % sur un mois et +2,3 % sur un an).