17 producteurs seront présents lors du marché paysan du 6 mai 2017. Ils proposeront des dégustations et des ventes de produits locaux. De nombreuses animations se dérouleront tout au long de la journée : mini ferme, maquillage pour enfants, Fabrication de Comté à l'ancienne, traite à la main, mini jeu de pêche à la ligne. Une tombola est également organisée pour gagner un panier garni.

"Sensibiliser le grand public"

Le Marché Paysan s’inscrit dans une démarche de "sensibilisation du grand public" à notre métier et nos produits. Il permet aux agriculteurs de venir à la rencontre des consommateurs. Après le succès de l’année dernière, les Jeunes Agriculteurs ont choisi de développer la manifestation en proposant davantage d’animations et de produits sur le marché. Par ailleurs, des étudiants du BTS ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole) en 1 ère année à Chateaufarine, seront présents dans le cadre de leur projet PIC (Projet D'initiative et de Communication) et proposeront un petit stand pour parler du bien-être animal sous forme de Quizz pour adultes et enfants

Un syndicat de Jeunes Agriculteurs

Jeunes Agriculteurs est un syndicat professionnel agricole qui existe depuis 1957. Pour le Doubs, la structure départementale a été créée en 1962 et concerne les 16-35 ans. Jeunes Agriculteurs du Doubs compte près de 500 adhérents dans le département dont une cinquantaine d’administrateurs et de Présidents de canton.

L’objectif de Jeunes Agriculteurs est le Renouvellement des Générations en Agriculture. Les Jeunes Agriculteurs répondent à cet objectif par cinq fondamentaux : Former des futurs responsables syndicaux, communiquer sur le métier d’agriculteur, proposer des idées novatrices, défendre les jeunes agriculteurs, animer le milieu rural

Nombreuses actions sont mises en place, notamment : Le Marché Paysan, Parlons Agricole à l’Ecole avec des interventions dans des classes de collèges au mois de décembre ; Participation au Dimanche à la Ferme avec les portes-ouvertes des exploitations du département ; "Demain je m’installe" : rencontre entre agriculteurs et élèves d’écoles agricoles ; Portes ouvertes du Groupe Rural du Doubs aux élèves des établissements d’enseignements agricoles du département

