"14 février 2017, on n'oublie pas" : les mots marqués au sol par les étudiants devant le tribunal de Besançon

Huit étudiants étaient convoqués ce jeudi au tribunal de Besançon pour répondre de "dégradation en réunion" lors du Conseil d'Administration l'an passé. Sur le sol il était d'ailleurs possible de lire ce matin "14 février 2017, on n'oublie pas". Les 19 étudiants présents, qui avaient perturbé le conseil d'administration, réfutent aujourd'hui et depuis un an tous les chefs d'accusation portés contre eux.

Une soixantaine de personnes attendent la sortie des étudiants ayant interrompu le conseil d'administration de l'#université le 14 février 2017 à la sortie du tribunal de #Besançon pic.twitter.com/wqYT1UTdTA — macommune.info (@maCommune) 8 mars 2018

Le syndicat AMEB solidaire étudiant-e-s a réaffirmé via un communiqué "la tenue pacifique de l'occupation du Conseil d'administration suivi d'une violente intervention de la police".

Après l'irruption des policiers en tenue anti-émeute, 17 personnes avaient été placées en garde à vue pendant 24 heures et deux autres pendant 45 heures pour "séquestration en réunion".

