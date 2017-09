14 jeunes d'Outre-mer formés en Bourgogne-Franche-Comté avec Pôle Emploi et LADOM

Cette coopération a déjà permis de 14 jeunes ultramarins de démarrer leur cursus de formation par voie d'apprentissage (du bac au BTS) dans les métiers de l’industrie en Bourgogne-Franche-Comté à la rentrée 2017.

"Début septembre, neuf stagiaires ont intégré une entreprise sur le territoire franc-comtois. Les cinq autres stagiaires sont en passe de trouver une entreprise ou de continuer à se former dans le cadre d’une formation continue, grâce à l’accompagnement des différents acteurs et notamment de l’équipe des conseillers entreprise de l’agence Pôle emploi de Besançon Témis", nous explique-t-on.

14 personnes acceptées sur 90

Pôle emploi a piloté et organisé les réunions d’information en visioconférence avec les outre-mer et a assuré la sélection des candidats au moyen de tests : 90 personnes ont passé les tests et 14 d’entre eux ont été retenues.

LADOM, est intervenue en appui sur les réunions d’information et a mis en place les conditions de déplacements, d’accueil et d’hébergement au sein du Foyer des Jeunes travailleurs.