15e rendez-vous champêtre des Républicains du Doubs

Les élus, les cadres, les adhérents LR seront accueillis par la députée et présidente LR25 Annie Genevard en présence de Guillaume Peltier, nouveau député du Loir-et-Cher et porte-parole du mouvement.

"A la suite de ce rendez-vous, nous allons engager, sous la responsabilité de nos délégués de circonscription, Guillaume Bailly, Ludovic Fagaut, Matthieu Bloch, Gerard Payot et Anthony Gauthier et avec nos élus et nos adhérents, un travail en profondeur pour analyser les raisons de nos échecs, repenser, autour de nos valeurs notre "doctrine", nos modes d’organisation" explique Michel Vient secrétaire départemental des Républicains. "Nous avons plusieurs mois afin de tout mettre en œuvre pour regagner la confiance des nombreux Français, qui, par leur vote ou le choix de l abstention, ont signifié leur défiance à l égard de la politique"

Autre dossier de l'automne pour les Républicains : le débat autour de l'élection du nouveau Président du mouvement les 10 et 17 décembre prochain.

