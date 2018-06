19e Régiment du génie : les lycéens découvrent l'armée de terre

Pour midi, pas de cantine, les élèves (tous en classe de première) se sont rendus au camp de Pirey pour y découvrir la ration de combat et le déjeuner au grand air. Enfin ils ont appris à évoluer dans la forêt avec des masques à gaz et une tenue de protection NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique).

Cette activité est la première étape d'un partenariat engagé pour un an entre la 1re Compagnie de Combat du Génie et le lycée bisontin. Elle rencontre un fort succès : les lycéens retrouvent également le 19e RG lors de ses Portes Ouvertes les 23 et 24 juin, ainsi que pour l'Assaut de la Citadelle, la course solidaire organisée à l'occasion de la Journée des Blessés de l'Armée de Terre, les 22 et 23 juin.