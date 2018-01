214 millions d’euros d’aides régionales pour la Bourgogne-Franche-Comté en 2018

"La région s’engage à développer l’idée d’une culture accessible au plus grand nombre et partout sur le territoire. Les rapports présentés lors de cette commission permanente en sont l’illustration", précise-t-elle.

Zoom sur quelques exemples de projets ambitieux :

Livre : 73 500 euros pour l’EPCC* "Prieuré de La Charité, Cité du mot", à La Charité-sur- Loire (58), qui accompagne le très réputé festival du Mot ;

Education artistique et culturelle et médiation culturelle : 287 066 euros pour des projets permettant de promouvoir la culture auprès de tous les publics, et en particulier en direction des jeunes ("Lycéens et apprentis au spectacle vivant", "Musiques actuelles au lycée" et tremplin "Imagine", "Artistes plasticiens au lycée"…) ;

Festivals : 154 550 euros pour des festivals tels Génériq pour les musiques actuelles ou le Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul ;

Musique : 920 000 euros pour la Cité de la Voix, à Vézelay, et 302 000 euros en faveur de l’Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté

Art contemporain : 1 224 000 euros pour le FRAC Franche-Comté (dont 100 000 euros en investissement)

Patrimoine : 37 000 euros pour l’animation culturelle du site de Châteauneuf (propriété de la Région depuis 2008), auxquels s’ajoute une convention de partenariat entre la Région et la Fondation du patrimoine pour le soutien à la restauration du patrimoine religieux non protégé.

Voici en détail les différentes attributions pour le Doubs:

DOUBS

Manifestations littéraires

Fête du Livre Jeunesse de Palente, 14 au 19 mai 2018 (4 500 euros)

La MJC de Palente porte cet événement depuis près de 30 ans avec le soutien de nombreux partenaires locaux (librairies, médiathèques, associations de quartiers, écoles…). Des rencontres sont organisées avec des auteurs et illustrateurs. Une médiatrice du livre et une plasticienne apportent également leur concours.

Après "bizarre, bizarre", thème retenu en 2017, "les super héros" constitueront le fil rouge de cette nouvelle édition. Une journée décentralisée est organisée à Chalezeule avec exposition, battle de lecture, spectacle et concert.

Littératures étrangères : la Russie, 21 mars au 1er avril 2018 (1 800 euros)

Cette manifestation, organisée par la commune d’Audincourt et le département du Doubs, permet de découvrir la littérature (écrite et orale) et la culture d’un pays étranger au-delà des clichés et images qu’il véhicule. Après les Caraïbes en 2017, c’est au tour de la Russie d’être mise à l’honneur. Cette ouverture à l’international s’appuie sur des rencontres en milieu scolaire, une conférence sur Catherine II, Impératrice de Russie, des expositions (la Comtesse de Ségur), un atelier d’illustration, la lecture de contes, un concert en partenariat avec le Moloco. Le public local se voit ainsi offrir une véritable invitation au voyage, en lien avec les médiathèques et les structures sociales du Pays de Montbéliard. Avec la littérature comme point d’ancrage, seront abordés différents thèmes : histoire et géographie, architecture et arts, religions et icones, peuples de Russie…

ENVI – une aire de jeux innovante

La région a soutenu la création d’une aire de jeux intergénérationnelle sur la commune de Rurey dans le cadre du programme ENVI (Espaces Nouveaux Villages Innovants).

La commune de Rurey souhaite développer une aire de jeux pour répondre aux attentes des mères et assistantes maternelles de la commune. Un travail a été mené avec des professionnels pour la partie animation/éducation et un comité de réflexion sous l’égide du conseil municipal élargi à un groupe d’habitants a été mis en place.

L’intervention de la région, de 7 380 euros porte principalement sur les travaux de terrassement, l’abri en bois, la plantation d’arbustes avec de bornes d’identification, le portique et la fourniture des jeux, ainsi que le terrain de pétanque.

(communiqué de la région)