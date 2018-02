24% des violences intra-familiales sont des violences conjugales dans le Doubs

Les violences intra-familiales représentent 33% de l'ensemble des violences, dont 24% de violences conjugales et 9% de violences hors conjugales (autres membres de la famille que le conjoint).

Elles représentent notamment 43% des coups et blessures volontaires dans le Doubs, 26% des viols et violences sexuelles et 19% des menaces et chantages.

L'accueil des victimes de violences intra-familiales fait l'objet d'une grande attention par les forces de l'ordre. Lorsque cela est utile, elles les orientent notamment vers des travailleurs sociaux et les associations d'aide aux victimes afin qu'une prise en charge globale de la situation de chaque victime puisse être mise en œuvre. "On a mis beaucoup de choses en place pour la protection des victimes mais il faut aussi prendre en charge les conjoints violents ; je souhaite ardemment que ça se mette en place au plus vite, ça me paraît essentiel", précise Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon.