25.000 festivaliers : nouveau record pour Rolling-Saône

Une programmation éclectique et familiale. Un cocktail de bonne humeur. La onzième édition du festival Rolling Saône se terminé dans une une ambiance de feu.

Le vendredi a été résolument Rock avec les incontournables The Inspector Cluzo, ou les immenses Trust ainsi que les généreux Mass Hysteria. Le samedi a été haut en couleur avec le nouveau chouchou de la scène française Slimane, les ambianceurs de Magic System, et en les déjantés de Naïve New Beaters. Enfin, le dimanche le festival s'est terminé en apothéose, avec Amir, le Show Man Soprano et l’électrisant Feder.

Rendez-vous en 2018, toujours le premier week-end de mai.

Rolling Saône 2017 en chiffres