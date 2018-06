280 kilos de déchets ramassés dans le quartier Orchamps-Palente à Besançon

La Place Olof Palme à Besançon s'est habillée de différents stands tenus par les partenaires, dont le but était de sensibiliser les habitants au tri des déchets par un travail de prévention auprès des plus jeunes.



Cette action a réuni plusieurs partenaires parmi lesquels : les Educateurs de Prévention, la MJC de Palente, la Vie des Quartiers, le GUSP (CAGB), la CLCV, l'association Arc en Ciel, les écoles primaires du quartier, le collège Proudhon, le lycée Pergaud, le service Voierie Propreté, la Brigade Anti Tag de la Voierie, le Sybert, la Régie des Quartiers, les pompiers, le groupe de femme des Orchamps et les jeunes adultes du quartier.



Ces différents partenaires ont décidé de se regrouper pour former le GAP (groupe d'action et de prévention) dans le but de "pérenniser ce type d'action afin de mobiliser les habitants et faire vivre le quartier en favorisant le mieux-vivre ensemble", nous indique-t-on.