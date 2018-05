29 agents du Département reçoivent la médaille d’honneur régionale, départementale et communale

Six médailles d’or ont été remises ainsi que 17 médailles de vermeil et 6 médailles d’argent récompensant respectivement 35 années, 30 années et 20 années d’engagement dans le service public territorial.

Liste des médaillés

Médailles d’Or

Jocelyne Grammont , direction des routes, des infrastructures et des transports, Besançon

Jean-Marie Gurnot , direction des routes, des infrastructures et des transports, Besançon

Annick Henriot , direction territoriale des solidarités humaines de Besançon

Jean-Michel Mazzolini , collège Diderot à Besançon

Isabelle Mennetrier , direction de l'autonomie, Besançon

, direction de l’autonomie, Besançon Patrick Vaillant, direction du patrimoine et de la logistique, Besançon.

Médailles de Vermeil

Anne Bechari , direction territoriale des solidarités humaines de Besançon

Sylvie Bodin , direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard

Laurent Boissier , direction des routes, des infrastructures et des transports, l'Isle-sur-le-Doubs

Annie Bonnefoy , direction éducation, sport et culture, Besançon

Bernadette Bourgon , collège Paul Elie Dubois à l'Isle-sur-le-Doubs

Martine Bulle , direction éducation, sport et culture, Besançon

Claire Caresia , collège Jouffroy d'Abbans à Sochaux

Nadine Chrétien , direction de l'autonomie, Besançon

Christelle Faivre , direction territoriale des solidarités humaines de Besançon

Guilaine Felez , collège Jean-Paul Guyot de Mandeure

Laurence Frache , direction enfance famille, Besançon

Jean-Claude Grosso , direction des routes, des infrastructures et des transports, Besançon

Françoise Lamarre , collège Jean Bauhin à Audincourt

Jean-François Marguet , direction du patrimoine et de la logistique, Besançon

Sylvie Marmier , collège Emile Laroue à Frasne

Jean-Michel Perrot , direction de l'autonomie, Besançon

, direction de l’autonomie, Besançon Sandrine Trimaille, collège Lou Blazer à Montbéliard.

Médailles d’Argent