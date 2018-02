30 locomotives commandées par le Maroc à Alstom Belfort

C'est l'Office national des chemins de fer marocain (ONCF) qui a commandé 30 locomotives de type Prima M4. Damien Meslot, le maire de Belfort, se dit "rassuré" par cette annonce : "je suis confiant et satisfait pour Belfort, tant du point de vue industriel qu’en terme de préservation de l’emploi".

Il évoque notamment le maintien de l'emploi à Belfort jusqu'à la fin 2020 grâce aux contrats du TGV du futur et des chemins de fer suisses (SBB). Le contrat marocain représenterait "30 % de la charge du site et deux ans de travail", précise le maire.

Info +

Les syndicats ont été reçus en commission à l'Assemblée au début du mois de décembre 2017. La fusion entre Alstom et Siemens, dont l'objectif officiel est d'atteindre une taille suffisante face aux géants chinois et américains, a été évoquée. Avant une audition du PDG d'Alstom, les perspectives (TGV du futur, investissements du Grand Paris, métro parisien) et les inquiétudes ont été abordées avec les syndicats.