300 filles pour l'avant-première de 50 Nuances plus claires au Mégarama Beaux Arts

Pour cette première soirée 100% filles, à laquelle ont participé quatre gagnantes de maCommune.info, le multiplexe du centre-ville avait mis les petits plats dans les grands. Avant la projection du film "50 Nuances plus claires", ces demoiselles et ces dames ont eu droit à des soins et à une séance coiffure avec les partenaires de la soirée tout en buvant une coupe de champagne. Plus coquin, des sextoys étaient également présentés dans une ambiance "girly" au son de la musique de "DJ Cyril".

Puis, dans la grande salle, des tirages au sort ont permis de pour faire gagner différents cadeaux avant l'intervention de "Franche Comté Danse Sportive". Les spectatrice ont pu se déhancher avant la projection bien mérité de leur film…