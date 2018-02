300.000 euros par an : polémique autour du salaire du professeur à la tête du centre anti-cancer de Strasbourg

Le Canard Enchaîné a dévoilé cette semaine dans ses colonnes le salaire du Pr Xavier Pivot. Connu à Besançon pour avoir dirigé chef de pôle de cancérologie au CHRU, il est depuis l'automne 2017 le directeur du centre anti-cancer Paul Strauss à Strasbourg et gagne selon le journal 300.000 € en plus d'une indemnité de logement. C'est deux fois plus que son prédécesseur.