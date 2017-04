32 ème édition des journées omnisports à Besançon

Aujourd'hui, la France compte 3,5 millions de personnes en situation de handicap et 20%d’entre elles se trouvent en situation de déficience mentale. La mise en place d’APA chez les personnes déficientes au niveau mental est nécessaire pour développer des capacités et maintenir leur état de santé. "Nous mettons en avant les bienfaits de l’activité physique lors de cette journée tels que le relationnel et l’autonomie".

Objectif et déroulement de la journée

Aurélie Mardegan, une élève participant à la journée Omnisports Adultes, explique que "les différentes pratiques sportives leur permettent de sortir de leur quotidien, de s’épanouir, de s’évader, d’élargir leur cercle social". Le principe est de passer "outre les limites de la déficience".

Les étudiants de L2 et L3 proposeront des activités sportives à partir de 13h45. Toute l’après-midi les participants vogueront d’activité en activité. Une collation sera ensuite proposée. Un spectacle sur le thème des 4 éléments, clôturera la journée.

Info +

Université U-Sports : 31 Rue de l'Épitaphe à Besançon le 3 mai 2017 à 13h45.