32e de finale de la coupe de France à Pontarlier : les billets se sont arrachés …

Tout est parti en moins d'une heure. La jauge du stade Paul Robbe de Pontarlier est de 2.980 places. Après déduction des invitations officielles et des accréditations, il restait un peu plus de 700 places en vente ce jeudi 4 janvier 2018. La billetterie a ouvert à 9h, mais les plus courageux sont arrivés depuis 7h30. Une file interminable s'est formée autour du siège du CAP Foot.

Les premiers arrivés ont été les premiers servis. Près de 500 personnes se sont déplacées sous la pluie, mais tout le monde n'a pas pu repartir avec le précieux sésame pour aller voir ce 32e de finale historique pour Pontarlier.

Il ne reste plus qu'une solution : regardez le match en multiplex sur Eurosport 2

CA Pontarlier (N3) – Montpelier HSC (L1)

Samedi 6 janvier 2018 à 15h (ouverture des portes à 13h30)

Stade Paul Robbe (Pontarlier)

