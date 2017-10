3.500 associations appellent au maintien de l'agriculture biologique

C'est l'incompréhension qui gagne les associations fédérées depuis l'annonce de la fin des aides distribuées par l'Etat à l'agriculture biologique lors du salon Tech& Bio dans la Drôme.

"Vous le savez, l’agriculture Biologique a été et reste une force motrice pour l’innovation agricole. Ces pionniers ont ouvert la voie au développement d’une agriculture plus durable par l’expérimentation et la diffusion de pratiques agroécologiques. De plus, ils sont les meilleurs garants de la préservation de nos ressources naturelles. Ils évitent les lourdes dépenses générées par l’utilisation des produits chimiques, telle que la dépollution des eaux", écrit Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, ainsi que les associations au ministre.

"Il est impératif de généraliser le principe pollueur-payeur. Une redevance, non seulement sur les pesticides mais aussi sur les engrais de synthèse doit être mise en place. Elle permettrait de prendre réellement en charge les coûts de dépollution et de diminuer l’inégalité de traitement entre ces deux agricultures", poursuivent-t-elles.

Les associations appellent Stéphane Travert à "poursuivre la valorisation des services d’intérêt public fournis par les agriculteurs qui s’engagent pour une agriculture et une alimentation durables".

Info +