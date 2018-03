600 retraités dans la rue contre la hausse de la CSG à Besançon

C'est le point noir évoqué lors de la manifestation à Besançon, la hausse de la CSG sans compensation représente une perte pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour certains retraités. Cette mesure avait été annoncée à l'automne par le gouvernement et a été appliquée au 1er janvier 2018. L'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, UFAS, UNSA) appelait à une journée d'actions particulièrement suivie dans la capitale comtoise.

Les retraités manifestent ce jeudi place Pasteur à #Besançon pic.twitter.com/1mgWhxWxJH — macommune.info (@maCommune) 15 mars 2018

"J'ai peur pour l'avenir"

En retraite depuis un an et demi, Patrick, 61 ans, nous explique ce que cela change concrètement dans son quotidien : "J'ai déjà une petite retraite - moins de 1.200 euros par mois - il n'était pas question au départ d'être touché par la CSG et finalement si… Mon épouse est, elle aussi, retraitée et en touche une à peine plus élevée que moi. A cause de cela, et etant donné que c'est le revenu du couple qui compte, je perds 37 euros tous les mois sur ma retraite de 1068 euros.

J'ai peur pour l'avenir. Quand on va vers des âges où on a besoin de soins ou d'aller en Ehpad, cela coûte très cher. En plus, nous allons avoir une petite fille et nous devrons aider nos enfants. Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permet d'être détendus", explique le jeune retraité.

"Ce n'était pas nous la jeunesse dorée"

Alain Genot, secrétaire Retraité CGT de Besançon, a tenu à s'exprimer devant la foule au micro : "On nous parlait de jeunesse dorée mais on savait que ce n'était pas nous la jeunesse dorée. Alors quand on nous parle de génération dorée, ce n'est pas de nous dont on parle", a-t-il lancé en faisant référence aux propos tenus par le député Eric Alauzet. (voir notre article).

Alain Genot, secrétaire Retraité CGT de #Besançon s'exprime face au propos tenus par le député @ericalauzet sur la "génération dorée" pic.twitter.com/QsowDmmVl7 — macommune.info (@maCommune) 15 mars 2018

