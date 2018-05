45.000 emplois salariés pour la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté

La moitié de ces 45.000 emplois salariés, hors intérim, se situe logiquement dans la zone d’emploi de Belfort-Montbéliard-Héricourt, "avec le site sochalien de PSA entouré d’un réseau important d’entreprises" note l'Insee Bourgogne-Franche-Comté qui dévoile ces chiffres dans une nouvelle étude. La filière est également très présente à Vesoul, dans la zone d’emploi de Saint-Claude dans le Jura, au sud-ouest de la région et dans l’Yonne, où les équipementiers sont à proximité de l’Île-de-France et de ses nombreuses usines automobiles.

La filière emploie également 9 300 intérimaires, dont plus de la moitié dans la fabrication d’équipements et près du quart dans la construction automobile.

Une filière qui rémunère mieux…

Les salariés permanents sont plus souvent en CDI que dans les autres domaines d’activité, 94 % contre 81 % pour l’ensemble des salariés hors fonction publique.

Comparé aux autres domaines d'activité, le salaire horaire moyen était en 2015 de 14,40 €, contre 14,10 € dans l’industrie et 12,60 € pour l’ensemble des salariés. "La filière offre en effet des emplois plus qualifiés. Ses salariés sont également plus âgés en moyenne. Ils devraient être nombreux à prendre leur retraite d’ici 2030, notamment dans la construction automobile…"