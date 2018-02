55e concours de jeunes chefs d'orchestre : TF1 a suivi Chloé Van Soeterstède

Sur 270 candidats en lice lors des présélections, seuls 20 ont obtenu le sésame pour les épreuves finales de Besançon quoi se sont déroulées du 11 au 16 septembre 2017 lors du 55e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon.

Six français étaient en lice, dont une femme : Chloé Van Soeterstède. Suivi par les journalistes de TF1, la jeune femme de 28 ans dévoile les coulisses du concours à travers ses yeux de candidate, samedi 17 février à 13h30 sur TF1.

"Après des études musicales à Paris (CNR) et à Londres (Royal Academy of Music), Chloé van Soeterstède a étudié la direction d’orchestre au Royal Northern College of Music à Manchester avec les professeurs Clark Rundell et Mark Heron. Elle intègre également les masterclasses de Juanjo Mena, Marin Alsop, Vasily Petrenko, Sir Mark Elder, Jorma Panula, Nicolas Pasquet, Leonid Grin, Paavo Jarvi et Neeme Jarvi.

Elle a récemment dirigé le Manchester Camerata, l’Orchestre des Jeunes Européens ; elle a également travaillé auprès de François-Xavier Roth.

Depuis 2015, elle a assisté Sir Mark Elder pour l’orchestre du Halle, John Storgårds et Ben Gernon au BBC Philharmonique, Vasily Petrenko et Yan Pascal Tortelier pour l’orchestre Philharmonique de Liverpool. En 2012, Chloé a créé son orchestre, Arch Sinfonia, un orchestre de chambre basé à Londres. En tant qu’altiste, elle a joué avec de nombreux orchestres dans le monde, mais également en quintette et avec son quatuor à cordes, notamment en Angleterre."

Retour en images sur le 55e concours de jeunes chefs d'orchestre

Quatre minutes pour (re)découvrir le Concours

Un programme riche et complet, un jury international, des jeunes chefs d’orchestre passionnés venus des quatre coins du monde... Depuis les épreuves de présélection au printemps, jusqu’à la Finale le 16 septembre à Besançon, découvrez ce qui « fait » le Concours de Besançon.

Revoir la Finale du 55e Concours en vidéo

Face au Français Jordan Gudefin et au Russe Ivan Demidov, Ben Glassberg, jeune anglais de 23 ans, a fait l’unanimité lors de la Finale du Concours, en dirigeant de main de maître l’Orchestre national de Lyon dans un programme exigeant et complet.

Philippe Hersant, Le jardin étoilé

Création mondiale, commande du Festival

Création mondiale, commande du Festival Claude Debussy, Nocturnes (extraits : Nuages, Fêtes )

(extraits : ) Johann Strauss, La Chauve-Souris (ouverture)

Revivez l’intégralité de la Finale du 55e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon, suivie de la cérémonie de remise des prix, présentés par Clément Rochefort (France musique).