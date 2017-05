55e concours international de chefs d'orchestre : six Français sélectionnés

Les présélections du plus ancien et prestigieux concours de chefs d’orchestre se sont terminées lundi 15 mai 2017 au soir aux alentours de 17 heures à Besançon. Sur les 270 candidats inscrits, 255 candidats se sont présentés aux épreuves éliminatoires ; seuls vingt pourront tenter leur chance lors des épreuves finales et espérer remporter le Grand Prix de direction ! Six Français ont été sélectionnées pour les épreuves finales.