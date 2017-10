7 astuces pour se protéger du froid et éviter de tomber malade…

Il faut s'habiller !

Terminer le short et les tongs… Le corps peut perdre jusqu'à 30% de sa chaleur par les extrémités (mains et pieds). Il est donc nécessaire de porter de bonnes chaussettes et des chaussures qui gardent les pieds au chaud en plus de porter des vêtements chauds qui ne laissent pas passer l'air. Par exemple, rentrer le sous-pull dans le pantalon…

Le matin : citron-miel

Dans une tasse d'eau chaude, presser un demi-citron et mettre une cuillère de miel. Le citron apporte les vitamines C essentielles pour le corps et ses défenses, le miel augmente les défenses immunitaires.

Pour celles et ceux qui aiment la cannelle, il est possible de la mélanger au miel.

Aérer chaque jour pendant 15 minutes

Il est impératif d'aérer les habitations afin de se débarrasser des germes accumulés à l'intérieur.

Il faut s'hydrater !

Si pendant les périodes de forte chaleur il est absolument nécessaire de s'hydrater, c'est également le cas lorsqu'il fait froid : eau, thé, infusion sont les meilleurs alliés pour empêcher le froid de déshydrater le corps.

Le sport sans modération

Inutile de préciser que le sport réchauffe le corps…

Une alimentation saine

Il est vrai qu'une bonne fondue quand il fait froid, c'est quand même très agréable. Mais contrairement aux idées reçues, il ne faut pas manger gras pour avoir chaud. Il est plutôt conseiller de manger équilibré (comme le reste de l'année) en privilégiant les fruits et les légumes de saison ainsi que les féculents. Et pourquoi pas une soupe potimarron, carotte, pomme de terre pour ce soir avec une banane en dessert ?

Éviter de garder les mains dans les poches

En marchant, il vaut mieux laisser les mains en dehors des poches et faire un mouvement de balance des bras. Cela permettra de réchauffer mécaniquement le corps.