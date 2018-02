Hiver : quelques trucs et astuces pour ne pas avoir froid…

On empile les couches

Le matin, les températures étant les plus froides, il faut penser à s'habiller en conséquence. C'est ce que l'on fait tous les jours, mais parfois, on ne sait plus quoi mettre pour ne pas avoir froid. Alors voici une liste d'accessoires vestimentaires pour vous aider :

Pour les femmes :

Le body (à manche longue ou courte) revient à la mode et on en trouve dans de nombreux magasins : c'est l'idéal pour éviter les courants d'air en bas du dos !

Sur le body à manche longue, on peut porter soit un pull en laine uniquement, soit un t-shirt à manche longue et un pull ou un gilet. Pour celles et ceux qui ont des pulls en cachemire, c'est le moment de les sortir !

Si vous n'avez pas de body, préférez les t-shirts à manches longues en coton que vous rentrer correctement dans le pantalon ou la le collant, à porter avec un pull chaud ou plusieurs pulls en coton épais

Sur le pull en laine, en fonction de votre activité, vous pouvez également porter un gilet à manche courte du style doudoune

Ne pas oublier un manteau de saison !

En bas, il est confortable de porter un collant dans tous les cas, pantalon ou jupe ! Sous un jean, pas besoin de mettre un collant en laine, juste un collant voile peut suffire pour empêcher le froid de s'introduire sous les vêtements.

Si vous portez une jupe, il vaut mieux qu'elle soit en laine ou en cachemire, et avec un collant épais.

Côté chaussures, il vaut mieux porter des bottes fourrées ! Aujourd'hui, les boutiques en proposent des plus sexy et plus tendance qu'autrefois… Si vous ne portez pas de bottes fourrées, ayez une bonne paire de chaussettes épaisses.

Pour les hommes, ce sont à peu près les mêmes conseils. Y compris pour le port du collant ! Il en existe pour homme (magasins de sport) très confortables à mettre sous le pantalon.

Il est également important de porter un bonnet pour conserver la chaleur du corps et une pair de gants pour ne pas avoir les doigts tétanisés...

Les aliments qui tiennent chaud

Il existe des aliments qui donnent la sensation de chaleur sur l'organisme sans donner de kilos ! Dans la médecine chinoise, on parle de "souffle du dragon". Voici quelques idées d'aliments qui nous réchauffent :

Les épices : gingembre, clou de girofle, cannelle, poivre, cumin

Les oléagineux : amendes, noix

Les céréales : sarrasin, avoine, riz

Les champignons

Les légumineuses : lentilles, pois chiche

Les tubercules : pomme de terre, igname

Les aliments soufrés : oignon, ail, moutarde, échalote

Les aromates : romarin, thym, laurier

Les tisanes sont reines

De temps en temps, dans la journée, lorsque vous avez un petit coup de froid et qu'il faut remonter la température, faites-vous une tisane ou un thé (vert de préférence). Parmi les tisanes "coupe-froid", celles au thym, au sureau, au romarin, à la cannelle ou à la cardamome sont considérées comme les plus efficaces.

Eviter l'alcool !

Même si boire certaines boissons alcoolisées peuvent donner l'impression d'avoir chaud, il ne fait que masquer un abaissement de la température...