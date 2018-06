80 km/h : Michel Raison n'a pas séduit Edouard Philippe

Les trois sénateurs (M. Raison, LR, JL Fichet, PS et M. Vullien, UC) , auteurs du rapport "Sécurité routière : mieux cibler pour plus d'efficacité", ne souhaitent pas que la réduction de la vitesse maximale de 90 à 80km/h soit appliquée "de manière uniforme" sur tout le territoire.

Au contraire, ils pensent que "plutôt que d’appliquer la réduction de vitesse de manière uniforme, elle devrait être décentralisée au niveau des départements afin de l’adapter aux réalités des territoires."

"Edouard Philippe préfère la posture au réalisme du Sénat"

Et c'est l'idée qu'ils ont présenté à Edouard Philippe ce jeudi... Idée qui n'aura pas séduit le Premier ministre. "Au lieu de saisir cette main tendue, il a campé sur ses positions et rejetté cette nouvelle approche" explique dans un communiqué le sénateur de Haute-Saône. Selon lui, le chef du gouvernement est "manifestement soucieux de ne pas donner le sentiment de reculer sous la pression."

"S'assurer que les amendes [...] ne financent pas le désendettement de l'Etat"

Pour Michel Raison, "les Sénateurs assumeront leurs responsabilités" et proposeront une loi finances 2019 "s'assurant que les amendes radars soient utilisées pour améliorer le réseau routier et sa sécurité, et non pour financer le désendettement de l'Etat."