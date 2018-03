80 km/h : plus que deux jours pour donner votre avis

Ce n'est pas un scoop. Le sénateur LR de Haute-Saône Michel raison est sceptique sur la baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central.

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des lois du Sénat ont décidé le 24 janvier 2018 de créer un groupe de travail commun sur la sécurité routière composé de Michel Raison (Les Républicains – Haute-Saône), Jean-Luc Fichet (Socialiste et républicain – Finistère) et Mme Michèle Vullien (Apparentée Union Centriste – Rhône).

Ce groupe de travail, chargé d’évaluer "sans a priori" l’utilité et l’efficacité des mesures annoncées par le Gouvernement souhaite, entre autres, recueillir l’ensemble des points de vue des citoyens via un espace participatif en ligne sur le site du Sénat.

L'ensemble des travaux et des auditions menés par les sénateurs sera disponible sur la page dédiée du groupe de travail qui doit formuler des préconisations pour améliorer la sécurité routière. Les conclusions seront rendues fin avril mais elle ne devrait, à priori, pas faire bouger d'un iota le gouvernement qui souhaite appliquer la baisse de la limitation de vitesse dès le 1er juillet prochain.