800 agents de cinq administrations s'installeront à Viotte en 2020

En mars 2020, cinq services de l’État s’installeront à Viotte soit 800 agents.

Voici le détail des services : direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, direction départementale des territoires et direction départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale et l’ARS.

"Ce plan s’inscrit également dans les grands objectifs du plan régional administration exemplaire concernant les déplacements professionnels dans le contexte de la récente fusion des régions et des nombreux déplacements entre Besançon et Dijon", explique la préfecture du Doubs.