Le Grand Besançon a présenté, ce 26 juin 2018, les projets en cours et à venir du territoire de l'agglomération le cadre d'"Action Grand Besançon". Quatre grandes orientations à long terme, 14 projets "prioritaires" et 90 actions a mené ont découlé des échanges avec les 69 communes et une quarantaine d'élus. Parmi ces projets, on trouve la création d'une salle d'escalade sur le complexe Léo Lagrange pour septembre 2019 ou encore la rénovation du musée de la résistance…Ce projet de territoire sera présenté ce vendredi pendant la séance du conseil communautaire.