900 kilomètres effectués par les habitants d’Avoudrey pour l'association Familles Rurales

Bernadette Barreira, vice-présidente de Familles Rurales association de Couvrot a décidé de fêter sportivement plusieurs anniversaires et de pédaler pour la bonne cause au profit de la recherche médicale. C’est ainsi qu’elle effectue du samedi 19 mai au mercredi 27 juin 2018, son nouveau tour de France et cette fois-ci en longeant les frontières et côtes françaises. Jeudi dernier, elle est passée à Avoudrey où les habitants ont aussi joué le jeu…