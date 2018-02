A découvrir : l'espace des mondes polaires à Prémanon

Le musée de l'Espace des Mondes Polaires "donne la parole aux explorateurs, aux scientifiques, aux artistes contemporains et aux politiques, chacun apportant sa part de connaissance, de rêve et d’imaginaire sur ces régions", est-il précisé.

Des ateliers pédagogiques, des expositions temporaires, des conférences et des projections à l'auditorium rythment notamment le musée : "L’Espace des Mondes Polaires n’aurait pas existé sans Paul-Émile Victor. D’origine jurassienne, le célèbre explorateur français, qui fut dans les années 70 l’un des pionniers de l’écologie moderne, avait su anticiper les mutations brutales qui s’apprêtaient à frapper les pôles Nord et Sud".

Une patinoire-banquise

L'espace des Mondes Polaires s'est doté d'une patinoire-banquise qui donne la "sensation d'être au cœur des glaces du Grand Nord. Projections de films polaires et ambiances lumineuses évoquant les aurores boréales de l’Arctique, donnent l’impression de vivre une véritable expédition sur la glace", est-il souligné.

Des activités pour les enfants

Le musée de l’Espace des Mondes Polaires propose toute l’année des ateliers pédagogiques pour les enfants afin de faire " découvrir et comprendre l’univers des pôles Nord et Sud et des recherches scientifiques", explique l'organisation.

Des randonnées pédestres accompagnées

Vous pouvez partir la demi-journée pour effectuer une randonnée pédestre et ceci tous les mercredis après-midi pendant les vacances de février (du 10 février au 11 mars). Lucas Humbert, sera votre accompagnateur et vous fera découvrir le milieu montagnard jurassien. Départ à 13h30 de l'Espace des Mondes Polaires.

Info +

Espace des mondes polaires à Prémanon : 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon

L’Espace des Mondes Polaires vous accueille :

en basse saison (du 19 mars au 6 juillet et du 3 septembre au 21 décembre) : du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h, nocturne à la patinoire les samedis de 19h30 à 21h45

en haute saison (du 24 décembre au 18 mars et du 7 juillet au 2 septembre) : du lundi au vendredi et le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h, et le samedi de 14h à 19h, nocturne à la patinoire les jeudis de 19h30 à 21h45

A Noter : la billetterie ferme 45 min avant la fermeture de la structure.

Tarifs

Patinoire :

Tarifs groupe (15 personnes et + )

Adulte : 5 €

Enfants de 6 à 15 ans : 3 €

Enfants de 2 à 6 ans : 2 €

Etudiant / demandeur d’emploi / personne en situation de handicap : 5 €

1 gratuité accordée par tranche de 14 personnes payantes.

Forfaits et abonnements annuels

Forfait 5 entrées adulte : 23 €

Forfait 5 entrées enfant : 14 €

Abonnement adulte : 100 € (75 € réduit avec le Chéquier rusé)

Abonnement enfant : 60 € (45 € réduit avec le Chéquier rusé)

Musée

Tarifs groupe (15 personnes et + ) visite guidée :

Adulte : 9,50 €

Enfants de 6 à 15 ans : 5 €

Etudiant / demandeur d’emploi / personne en situation de handicap : 6,50 €

Tarifs groupe (15 personnes et +) visite libre :

Adulte : 6 €

Enfants de 6 à 15 ans : 3 €

Etudiant / demandeur d’emploi / personne en situation de handicap : 5 €

L’Espace des Mondes Polaires est partenaire de la carte « Avantages jeunes » ! Bénéficiez d’une entrée gratuite au musée sur présentation du coupon, puis du tarif réduit adulte toute l’année, sur présentation de la carte.

Randonnée :