Une fillette de trois ans, victime de violences, entre la vie et la mort

Une fillette de 3 ans, victime de coups et de brûlures à Dole (Jura), a été hospitalisée et se trouvait entre la vie et la mort, tandis que sa mère et le compagnon de celle-ci ont été placés en détention, a-t-on appris ce lundi 12 juin auprès du parquet. Après avoir hospitalisée à Dole vendredi, elle a été transfèrée vers le CHRU de Besançon. La mère et son compagnon contestent avoir été violents avec la fillette.