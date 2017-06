Six élus du Parti socialiste, dont Jean-Louis Fousseret, avaient, le 19 juin 2017, exprimé leur souhait de quitter le PS pour rejoindre la République En Marche (Pascal Curie, Béatrice Falcinella, Myriam Lemercier, Danièle Poissenot, Dominique Schauss). Ce départ s'était effectué dans un souci de "transparence", avait souligné le maire de Besançon. S'en était suivi d'un conseil municipal, le 22 juin 2017, où une fissure entre les deux camps était bien marquée. Jean-Louis Fousseret s'était, ce jour, abstenu de voter la motion de censure, proposée par le PS, demandant au gouvernement l'arrêt de la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

maCommune.info : Quel changement est en train de s'opérer au sein de l'équipe municipale ?

"Avec la démission de six élus socialistes du groupe, il ne font plus parti du groupe socialiste. Nous actons et officialisons leur départ du parti socialiste et donc du groupe socialiste des républicains.

La composition du groupe va changer. Le groupe socialiste républicain et société civil possède des personnes qui appartiennent au parti socialiste avec deux ou trois personnes de la société civile mais qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. Au conseil municipal les groupes sont constitués en fonction de familles politiques, cela permet de la cohérence et de la clarté".

"Néanmoins, nous nous inscrivons toujours dans cette majorité avec ces personnes-là. Jean-Louis Fousseret continue d'être le chef de cette majorité en tant que maire de la ville de Besançon. Je resterais le président de ce groupe, on reste dans la continuité. Au niveau du travail, cela ne changera rien car le maire a donné des délégations avec un programme par rapport à la feuille de route que nous a donné Jean-Louis Fousseret. Les amis d'hier ne sont pas les ennemis de demain.

Seize socialistes, républicains et société civile resteront dans ce groupe comme Rosa Rebrab et Ilva Sugny (société civile), Abdel Ghezali, Yves-Michel Dahoui, Patrick Bontemps, Jean-Sébatien Leuba, Anne-Sophie Andriantavy, Carine Michel, Marie Zehaf, Yannick Poujet, Thierry Morton, Sylvie Wanlin, Nicolas Bodin, Sorour Barati, Myriam El-Yassa, Michel Loyat".

mC : Qu'est-ce que vous pensez de l'abstention du maire lors du vote de la motion demandant l'arrêt des baisses des dotations de l'Etat ?

"Je respecte le vote des uns et des autres. Le vote du groupe socialiste était dans la logique et dans la continuité. Nous avons déjà voté des motions à l'époque de lorsque monsieur Sarkozy était président de la république, nous avons voté des motions qui vont dans ce sens lorsque monsieur Hollande et nous avons voté cette motion puisque on ne peut pas reprocher à monsieur Macron de ne pas l'avoir annoncée. Maintenant monsieur Fousseret s'est abstenu, moi en tant que président de groupe je respecte cela".

mC : Pourquoi une motion ? Qu'est-ce que cela va changer si les baisses se poursuivent ?

"Des efforts sont à faire par les collectivités dont la ville de Besançon et en même temps nous sommes étranglés et nous avons de moins en moins d'aides, d'accompagnement. Nous sommes donc vigilants. Nous allons devoir se serrer la ceinture. La ville doit prendre sa part mais rien que sa part car des efforts nous en faisons. Nous demandons que cela s'étale dans le temps et que cela ne soit pas aussi brutal", conclut Abdel Ghezali.