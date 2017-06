Abeilles et pollinisateurs, un concours photo pour révéler la biodiversité bisontine

Besançon lance un concours photo pour révéler la beauté et la diversité des pollinisateurs sur le territoire de la commune. Du 15 juin au 15 octobre 2017, la Ville de Besançon et la direction des espaces verts, sportifs et forestiers propose à tous, un concours photos. Abeilles domestiques, abeilles sauvages, bourdons, guêpes, papillons, libellules, coléoptères et autres insectes floricoles, seront les sujets des clichés.