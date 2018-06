Accident mortel sur l'A36 à Voujeaucourt : un homme de 72 ans prend l'autoroute à contre-sens

Un camion de pompiers et un véhicule de tourisme roulant à contre-sens sur l'autoroute se sont percutés. Le conducteur de la voiture, âgé de 72 ans, en arrêt cardio-vasculaire n'a pas survécu. La conductrice du véhicule de secours des pompiers est grièvement blessée et ses deux collègues sont plus légèrement touchés, a-t-on précisé de même source. Les blessés ont été héliportés vers l'hôpital.

L'accident s'est produit lundi vers 9H30, à hauteur de Voujeaucourt, près de Montbéliard, dans le sens Mulhouse - Besançon et l'autoroute a été fermée à la circulation. La conductrice du véhicule des pompiers est gravement blessée.

Près de 2 km de bouchon se sont créés sur trois voies. La route est coupée.

(Avec AFP)