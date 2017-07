Accident sur l'A 36 : de fortes perturbations au niveau de Marchaux en direction de Beaune

L'accident concerne une voiture et sa caravane au km 113 entre la sortie de Besançon palente (sortie 4.1) et la sortie de Besançon-centre (Valentin). Un bouchon de plus d'un kilomètre s'est formé jusqu'à de Marchaux.

L'accident n'a pas fait de blessé mais la caravane qui s'est renversée sur le toit est complètement détruite. En raison des opérations de déblaiement de la chaussée, la circulation ne s'effectue que sur la voie de droite et a été momentanément interrompue. Comptez de 10 à 15 minutes supplémentaire sur votre parcours. Prudence et patience dans le secteur.