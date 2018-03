Adapei : un nouvel espace de restauration pour les travailleurs handicapés du site Branly

Les 84 travailleurs handicapés de l'unité de production culinaire (UPC) et du restaurant "Les tables d'Uzel" ont désormais leur propre lieu de restauration et de détente. Ce nouvel espace de 200 m2 a été inauguré ce vendredi 2 mars 2018 en présence des bénéficiaires, des responsables de l'Adapei du Doubs et du député Alauzet.