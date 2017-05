Admission post bac : dernières heures pour changer l'ordre des vœux

Les candidats peuvent modifier le classement de leurs vœux depuis le 20 mars mais n'ont plus la possibilité d'ajouter de formations mais ils peuvent en supprimer. C'est donc la toute dernière ligne droite pour choisir l'ordre précis de ce qu'ils souhaitent poursuivre comme étude après le bac.

800.000 élèves de terminale ont la possibilité de formuler jusqu'à 24 vœux, dont 12 au maximum par type de formation. Créée en 2003 et étendue à tous il y a huit ans, cette plateforme APB est ouverte à tous les bacheliers (bacs généraux, technologiques, professionnels) et propose 12.500 formations: écoles publiques et privées avec un diplôme reconnu par l'État, universités, prépas, BTS, IUT. Mais attention, toutes les formation postbac n'u figurent pas forcément comme Sciences-Po, plusieurs écoles d'art, les Instituts de soins infirmiers, etc.

Les résultats sont attendus du 8 au 13 juin se tiendra une première phase d'admission et de réponse aux candidats.

Du 27 juin 14h au 30 septembre 23h59 : procédure complémentaire (saisie des vœux au plus tard le 25 Septembre 23h59).