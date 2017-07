Affaire Grégory : prison ou contrôle judiciaire pour Murielle Bolle ?

Murielle Bolle est arrivée vers 8 h 20 à bord d'un fourgon, dissimulée du regard de la presse, suivie par Me Thierry Moser, avocat des parents de Grégory, qui n'a pas fait de déclarations. Cette femme de 48 ans, qui en avait 15 à l'époque, a été mise en examen et écrouée à titre conservatoire jeudi. En cause, son témoignage d'il y a 32 ans dans lequel elle accusait Bernard Laroche du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne. Avant de se rétracter brusquement.

En prison ou sous contrôle judiciaire ?

La chambre de l'instruction doit décider de la maintenir sous les verrous ou de la placer, comme les époux Jacob, sous contrôle judiciaire. Son avocat, Me Jean-Paul Teissonnière, s'est refusé à faire un pronostic sur l'issue de l'audience, qui devrait se terminer vers la mi-journée. Ce 16 octobre 1984, son beau-frère est-il venu la chercher en voiture à la sortie du collège avant de passer prendre Grégory chez ses parents, comme elle l'avait d'abord raconté aux gendarmes puis au juge Lambert ? Ou bien l'a-t-on forcée à le dire, comme elle l'avait affirmé le lendemain - ce qu'elle maintient depuis ?

Des pressions après l'inculpation de Laroche

Trois décennies après cette volte-face, l'accusation veut démêler le vrai du faux dans les déclarations de Murielle Bolle - où une analyse scientifique du dossier a permis de déceler de nouvelles incohérences - pour tenter de résoudre l'une des plus grandes énigmes judiciaires en France. Le dossier avait été relancé à la mi-juin avec la mise en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory soupçonnés de l'avoir séquestré puis tué.

Les enquêteurs, convaincus d'avoir affaire à un crime "collectif", se concentrent désormais sur les raisons du revirement de l'adolescente. Pour eux, ce n'est pas en garde à vue mais à son retour en famille qu'elle aurait "subi des pressions" après l'inculpation de Laroche. Un témoin, un homme de 54 ans se présentant comme un cousin germain de Murielle Bolle, déclare dans Le Parisien de mardi que celle-ci "a été frappée par plusieurs personnes, elle a pris une sacrée volée".

Interrogé sur ce qu'il pense des déclarations de cet homme entendu à la mi-juin, Me Jean-Paul Teissonnière a répondu "rien de bon".

