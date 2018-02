"Maëlys va te hanter nuit et jour", a écrit la mère de la petite sur son compte Facebook ce mercredi. Elle s'est d'abord adressée à Nordhal Lelandais puis à sa fille avant d'ajouter : "que Justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tel acte".

Le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, a indiqué lors d'une conférence de presse que des restes de la petite fille avaient été découverts dans le massif de la Chartreuse. Nordhal Lelandais avait été emmené plus tôt dans la journée la zone de disparition de la fillette. Il a alors indiqué qu'il avait déposé la fillette sur la commune de Saint-Franc.



L'ex-militaire de 34 ans a affirmé que le décès de l'enfant était "involontaire" mais a refusé dans l'immédiat de s'exprimer sur les circonstances de sa mort, a indiqué le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat devant la presse. Le crâne de l'enfant et un os long ont été découverts en fin d'après-midi, a-t-il précisé.

"Ce soir, les parents de Maëlys savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée", a déclaré avec émotion le procureur, reconnaissant que la journée avait été très éprouvante pour tout le monde.

Jusqu'ici, l'ancien maître-chien avait farouchement nié son implication dans la disparition de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Sur les conseils de son avocat Alain Jakubowicz, il s'est ravisé après la récente découverte d'une trace de sang de l'enfant sous les tapis de sol du coffre de son véhicule, désossé par les enquêteurs.

