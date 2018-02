Affaire Maëlys : Lelandais conduit à Pont-de-Bonvoisin, lieu de la disparition

Après être resté environ une heure à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, Nordahl Lelandais, accompagné de M. Coquillat, du procureur adjoint de Grenoble, des juges d'instruction et de son avocat Me Alain Jakubowicz, a été transporté "sur un autre lieu" à la mi-journée, a-t-on ajouté de même source, se refusant à plus de précisions. Me Jakubowicz n'a pas souhaité s'exprimer.

Un convoi de sept à huit véhicules de gendarmerie, dont celui de l'identification criminelle, a ensuite été aperçu par un journaliste de l'AFP se dirigeant en direction des Echelles (Savoie) et du lac d'Aiguebelette, déjà sondé à plusieurs reprises à l'automne.

La petite Maëlys a disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Nordahl Lelandais est également mis en examen et détenu, depuis décembre, pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie en avril dernier.

(Avec AFP)