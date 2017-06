Ils ont été reçus par Sophie Fonquernie, vice-présidente du conseil régional en charge de l’agriculture, et par Vincent Favrichon, directeur régional de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pour l’Etat. Elle a rappelé que la région a fait du soutien à l’agriculture, et en particulier du développement de "l’agriculture biologique une grande cause régionale et une priorité du mandat".

La stratégie de la région

Produire plus de valeur ajoutée pour que les agriculteurs puissent vivre de leur exploitation, notamment grâce au soutien aux filières.

Favoriser les circuits courts et du bio (en particulier dans les cantines des lycées) pour améliorer les revenus des agriculteurs.

Soutenir l’installation des jeunes.

"A la fin du mandat, 50 % de ce qui sera servi dans l’assiette des lycéens proviendra de l’agriculture locale et/ou biologique. Cela passe par deux types d’actions : une structuration des acteurs locaux, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins des établissements, et une sensibilisation des intendants des lycées, afin qu’ils puissent diversifier leurs circuits d’approvisionnements" explique la région.

"Trois millions d'euros en plus pour l'agriculture"

Le budget consacré par la région à l’agriculture "augmentera de trois millions d’euros dès la prochaine assemblée plénière". Sophie Fonquernie a également rappelé que la Région était intervenue, par le biais de région de France, auprès du président directeur de l’Agence de Services et de Paiements (ASP) pour que "les aides dues aux agriculteurs au titre du FEADER leur soient versées le plus rapidement possible".

La région n’est donc en aucun cas responsable des dysfonctionnements d’un opérateur qui lui a été imposé"

Concernant le FEADER, les régions assurent désormais une responsabilité nouvelle en tant qu’autorité de gestion. La région précisce que ", le choix a été fait, au niveau français, par l’Etat, d’imposer aux régions le recours à l’ASP en tant qu’organisme payeur (…) La Région n’est donc en aucun cas responsable des dysfonctionnements d’un opérateur qui lui a été imposé".