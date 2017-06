Alerte aux pollens de graminées : Un risque allergique très élevé cette semaine

Selon Atmo, association agrée en charge de la surveillance de la qualité de l'air, "les pollens de graminées, espèce dont le pollen est fortement allergisant, sont bien présents actuellement sur l’ensemble de la France et provoqueront, d’après le RNSA, un risque d’allergie très élevé pendant plusieurs semaines".

Un pic au mois de juin

Le pollen des graminées est considéré comme le plus allergisant, très répandu dans notre région, il est la principale cause des allergies. On reconnait facilement ces plantes au bord des chemins ou dans les pâturages.

En Franche-Comté, la première pollinisation des graminées a généralement lieu autour du 6 avril, jusqu’au 15 septembre. Mais les principaux pics s’observent entre le 25 mai et le 9 juin 2017.

Il faudra attendre les averses et les orages pour voir diminuer les allergies.

Les symptômes

"Les pollens, aspirés par l’homme, peuvent irriter le système respiratoire et provoquer rhino-conjonctivites (rhume des foins), toux, gènes respiratoires, démangeaisons, voire asthme, urticaire et eczéma", explique l'association. Ces symptômes allergiques peuvent être augmentés par la présence simultanée de "plusieurs pollens allergisants, la pollution atmosphérique ou l´existence de réactions croisées" (soit entre des pollens de la même famille, soit ou entre des pollens et certains aliments.)

Les précautions à prendre

Chez les personnes allergiques, les pollens peuvent provoquer des conjonctivites, de l’asthme, le nez qui coule, des éternuements... Dans ces circonstances, il leur est recommandé de suivre leurs traitements ou de consulter leur médecin.

Pour limiter les risques :

Aérez votre logement tôt le matin ou en soirée, fermez les fenêtres le reste de la journée, évitez les promenades dans les champs ou les herbes hautes par temps sec et ensoleillé, surtout en milieu ou fin de journée

Portez des lunettes de soleil afin de protéger vos yeux des pollens

En voiture, roulez vitres fermées, notamment en campagne, évitez de mettre à sécher le linge dehors ;

Ne tondez pas votre gazon vous-même

Rincez vos cheveux avant de vous coucher afin d’éviter le transfert des pollens accumulés en journée sur l’oreiller.

Qu'est-ce qu'Atmo Franche-Comté ?

ATMO Franche-Comté, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) et le Réseau des Allergologues de Franche-comTé (RAFT), surveille les pollens en FrancheComté. Cette surveillance permet :