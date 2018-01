"Une nouvelle perturbation pluvieuse a gagné depuis hier soir la Franche-Comté. Elle a donné ces 12 dernières heures une quinzaine de litres d'eau par mètre carré, et jusque plus de 30 litres par mètre carré sur le Haut-Jura", indique Météo France après avoir placé le département en vigilance Orange pluies-inondations et orages.

Le point à 11h55 sur les crues :

La loue à Ornans est monté à 1,43 m. Sa cote d'alerte est de 1,50m.

A Besançon, le Doubs est monté à 4,08m pour une cote d'alerte à 4,20m

Le Doubs à Voujeaucourt frôle les 4m pour une cote d'alerte à 3,60m.

Evolution :

Des vents soufferont jusqu'à minuit dans le Doubs. Les pluies vont augmenter en intensité à partir de la fin de matinée et jusqu'en milieu de nuit prochaine (nuit de jeudi à vendredi). On attend d'ici demain matin encore 30 à 50 litres par mètre carré dans la plupart des endroits, et de 50 à 70 litres par mètre carré sur le Haut-Jura et les Vosges Haut-Saônoises, ponctuellement jusque 100 litres par mètres carré dans le secteur du Ballon d'Alsace. Ces pluies qui tomberont de manière assez régulière et continue et pourront entraîner du ruissellement, des inondations locales et avoir un effet sur la stabilité des sols.

La fonte de la neige en montagne autour de 1000 mètres d'altitude ajoutera une petite quantité d'eau supplémentaire dans les endroits concernés.

Demain vendredi, les pluies restent présentes en Franche-Comté, amenant des quantités non négligeables mais moins importantes et seront souvent comprises entre 15 et 30 litres par mètre carré, ponctuellement 40 litres par mètre carré.

