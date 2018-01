Alerte Orange aux vents violents dans le Doubs

Il vous est demandé de bien vouloir :

vous tenir informé de l’évolution de l’événement en consultant les répondeurs téléphoniques de la préfecture (03.81.25.10.33), de Météo France (08 99 71 02 25), du service gratuit Vigilance Météo France (05 67 22 95 00) et le site internet www.meteo france.com.

pour les services : appliquer les dispositions du Règlement Départemental d’Alerte Météorologique qui vous concernent et, s’il en existe, les dispositions ORSEC spécifiques au risque attendu.

pour les autorités municipales : procéder à l’alerte des populations susceptibles d’être concernées par le phénomène annoncé et appliquer si nécessaire les mesures de sauvegarde et de protection des populations prévues dans le Plan Communal de Sauvegarde.

Prévisions de Météo France

"Le temps est actuellement calme sur le quart nord-est de la France. La dépression Eleanor va cependant se déplacer vers le département en fin de nuit, provoquant des pluies modérées avec un risque orageux, ainsi que de violentes rafales de vent. Ces dernières atteindront 95 à 105 km/h en plaine et 120 à 130 km/h plus en altitude. Cette situation présente un risque faible et ponctuel de phénomènes tourbillonnaires et de déclenchement de tornade", explique Météo France.

Les vents resteront forts et violents jusqu'en mi-journée. En début d'après-midi, le risque de fortes rafales devient plus temporaire et plus localisé sur les hauteurs, sur des massifs des Vosges et du Jura.

Conséquences possibles :

Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.

Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Conseils de Comportement :

Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

Ne vous promenez pas en forêt.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Info +