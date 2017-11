Alexia Daval : hommage à Besançon et à Gray

Les coureurs, tous vêtus d'un brassard blanc, ont parcouru 10km, dont un tronçon commun à celui que la jeune femme avait l'habitude d'emprunter, à l'initiative du Val de Gray Marathon, un club de course local.

"C'était l'activité préférée de ma fille et j'encourage tout le monde à courir (...) On ne devrait pas avoir le droit de nous enlever cette liberté", a déclaré Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval, lors du rassemblement. En tête de cortège, le mari d'Alexia Daval a participé à la course aux côtés de joggeuses.

Des rassemblements sont organisés dans de nombreuses villes de France,

samedi et dimanche, pour rendre hommage à Alexia et aux femmes victimes d'agression.

500 personnes à Besançon

A Besançon, où Alexia Daval était employée de banque, environ 500 personnes ont participé samedi matin à un jogging de 5 km le long du Doubs. "Toutes ces courses organisées me portent considérablement (...) alors je dis un grand merci à tout le monde, à toutes les personnes qui font ce genre d'activité", a expliqué Mme Fouillot.

La famille de la jeune femme a invité à une marche silencieuse dimanche à 11h00 à Gray pour lui rendre hommage.

Le corps calciné de la jeune femme disparue samedi 28 octobre a été

découvert lundi par des gendarmes dans un bois près de Gray. Une information judiciaire pour "assassinat" a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de Besançon.

(Avec AFP)