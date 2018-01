Alexia Daval : Marlène Schiappa en colère après les propos de Randall Schwerdorffer

Marlène Schiappa incrimine l'avocat de Jonathann Daval après ses déclarations sur la personnalité d'Alexia Daval. "Je trouve que ses propos sont déplacés et hors propos parce que mes propos ne valent que dans le dossier de Jonathann et Alexia. Je ne cautionne aucune violence, ni les violences faites aux femmes, ni les violences faites aux hommes par les femmes. Ça existe, c'est le cas de Jonathann."

Visiblement énervée, la ministre estime qu'il ne faut pas minimiser les violences conjugales. "Nous dire, "elle a une personnalité écrasante", et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée, je trouve ça proprement scandaleux", a déclaré sur RTL la ministre. "En disant ça, on légitime les féminicide (…) on légitime le fait que tous les trois jours, il y a une femme qui soit tuée sous les coups de son conjoint" et "je trouve que c'est extrêmement dangereux de relayer cela", en pointant du doigt la responsabilité des médias.

Randall Schwerdorffer estime de son côté que les déclarations de la ministre sont inadaptées. "Beaucoup de personne parlent et créent des polémiques à ce sujet sans connaitre les tenants et les aboutissants du dossier" en déclarant que de nombreux de journalistes étaient au courant des violences au sein du couple "et que Alexia était à l'origine de ces violences".