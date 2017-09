Alstom fusionne avec Siemens : entre expectative et inquiétudes

Alstom fusionne avec Siemens : les réactionPour le syndicat CFE-CGC, cette alliance est "un choix sophiste : on ne peut pas rester en l'état et on sait que ça ne se fera pas sans casse" selon Claude Mandard, représentant du syndicat. "La consolidation est une nécessité pour lutter contre le mastodonte chinois qui est deux à trois fois plus gros que nous".

Il ajoute qu’"en même temps, on est inquiets, car on est en choc frontal avec Siemens sur toutes nos activités : très grande vitesse, signalisation trains régionaux, métros, tramways, etc."

Or "on ne va pas pouvoir tout garder à moyen terme, des synergies vont être trouvées, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'opération, donc il y aura malheureusement de la casse sociale à moyen terme, c'est incontournable", selon le représentant CFE-CGC.

Il souligne que "tôt ou tard celui qui absorbe reprend la stratégie", convaincu par ailleurs que "les Allemands savent mieux protéger leur industrie que les Français".

C'est "à la fois une solution et un problème" selon FO

Pour Philippe Pillot (FO, quatrième syndicat), l'opération représente également "à la fois une solution et un problème". "On est pleins d'interrogations", confie-t-il, car à un mariage, "si on arrive tous avec les meubles de la grand-mère, à un moment donné on n'arrivera pas à tout mettre dans la maison. Forcément il y aura des doublons".

"Une opportunité à saisir" selon C. Grudler

Pour Christophe Grudler, conseiller départemental du Territoire de Belfort, "dans une compétition ferroviaire mondiale féroce, le temps est au rapprochement pour que les entreprises du rail aient une taille critique pour affronter la concurrence. Alstom Transports a besoin d’être consolidé pour continuer à figurer parmi les leaders mondiaux dans les vingt prochaines années."

Selon l'élu, "contrairement à la branche Energies, où la similitude entre Alstom et Siemens aurait provoqué des licenciements massifs, les activités ferroviaires d’Alstom et Siemens sont bel et bien complémentaires et peuvent développer une forte valeur ajoutée dont tout le monde profitera, en premier lieu les salariés de Belfort."

En définitive, Christphe Grudler pense que "Cela peut donc être une opportunité à saisir, si les engagements pris antérieurement pour le site de Belfort sont respectés. J’entends être particulièrement vigilant sur cette question, avec l’ensemble des salariés de Belfort, de leurs représentants et des élus belfortains : la fusion avec Siemens doit se faire avec le site de Belfort pérennisé. C’est une condition indispensable à la réussite de ce rapprochement."

(Avec AFP)