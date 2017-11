Alstom-Siemens : les syndicats appellent à la grève et à manifester à Paris

Les organisations syndicales d'Alstom appellent à la grève et à un rassemblement le 30 novembre 2017 à 11 h au ministère de l'économie et des finances à Bercy après la fusion d'Alstom et Siemens au mois de septembre. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports s'était rendu sur le site de Belfort le 26 octobre dernier.